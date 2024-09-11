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        Bolu'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

        Bolu'da kiralanma süresi dolmasına rağmen teslim edilmeyen otomobil, GPS sayesinde uçuruma yuvarlanmış bulundu, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 19:13 Güncelleme: 11.09.2024 - 19:21
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        Bolu'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
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        Bolu'da kiralanma süresi dolmasına rağmen teslim edilmeyen otomobil, GPS sayesinde uçuruma yuvarlanmış bulundu, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kentte faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketi, dün kiralama süresi biten bir aracın teslim edilmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

        GPS verileri incelendiğinde, söz konusu otomobilin Yedigöller Milli Parkı Yolu üzerinde olduğu tespit edildi. Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgede yapılan aramada otomobil, Bayraktepe mevkisinde uçuruma yuvarlanmış halde bulundu. Araca ulaşan sağlık ekipleri, sürücü İsmail Uçar'ın (49) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Uçar'ın cenazesi, incelemenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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