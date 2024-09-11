Bolu'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

GPS verileri incelendiğinde, söz konusu otomobilin Yedigöller Milli Parkı Yolu üzerinde olduğu tespit edildi. Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kentte faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketi, dün kiralama süresi biten bir aracın teslim edilmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

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