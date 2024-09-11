Bolu'da yıldırım isabet eden apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da, yıldırım isabet etmesi nedeniyle çıkan yangında bir apartmanın çatısı zarar gördü.

Kültür Mahallesi Fidan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, alt katlara ve çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

İtfaiyenin geç geldiğini ve yangına müdahalenin yetersiz olduğunu iddia eden apartman ve mahalle sakinleri ile itfaiye personeli arasında arbede yaşandı.