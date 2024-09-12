Bolu Dağı Tüneli'nde kaza yapan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü ile eşi ve kızı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızıyla aynı ambulansa bindirilen Ramazan T, gözyaşlarına hakim olamadı.

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