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        Bolu'da bir işçi çalıştığı inşaatta ölü bulundu

        Bolu'da bir işçi çalıştığı inşaatta ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 12:52 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:52
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        Bolu'da bir işçi çalıştığı inşaatta ölü bulundu
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        Bolu'da bir işçi çalıştığı inşaatta ölü bulundu.

        İş arkadaşlarıyla sabah saatlerinde Yukarısoku Mahallesi Ökmen Sokak'ta bulunan inşaata gelen Erdoğan Ö. (55), zemin katta çalışmaya başladı.

        İnşaatın birinci katında çalışan diğer işçiler, Erdoğan Ö'nün uzun süre yanlarına gelmemesi üzerine zemin kata indi.

        Erdoğan Ö'yü hareketsiz yatarken bulan işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince yapılan kontrolde, Erdoğan Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

        İşçinin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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