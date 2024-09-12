Bolu'da bir işçi çalıştığı inşaatta ölü bulundu
Bolu'da bir işçi çalıştığı inşaatta ölü bulundu.
Bolu'da bir işçi çalıştığı inşaatta ölü bulundu.
İş arkadaşlarıyla sabah saatlerinde Yukarısoku Mahallesi Ökmen Sokak'ta bulunan inşaata gelen Erdoğan Ö. (55), zemin katta çalışmaya başladı.
İnşaatın birinci katında çalışan diğer işçiler, Erdoğan Ö'nün uzun süre yanlarına gelmemesi üzerine zemin kata indi.
Erdoğan Ö'yü hareketsiz yatarken bulan işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde, Erdoğan Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
İşçinin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü.
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