Bolu'dan kısa kısa

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangınları önlemek ve ormanı korumak amacıyla kontrol yapıldı.

Bir süre balatalarının soğumasını bekleyen sürücü, aracının tamiri için itfaiye ekibinin refakatinde sanayiye gitti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Mustafa Terzioğlu, kullandığı 34 HJ 4281 plakalı kamyonun ön frenlerinin kilitlendiğini fark etti. Aracıyla bir süre bu şekilde ilerleyen Terzioğlu, tekerleğinden duman çıkması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

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