Bolu'dan kısa kısa
Bolu'da seyir halindeyken frenleri kilitlenince tekerleklerinden dumanlar çıkan kamyonda soğutma çalışması yapıldı.
Bolu'da seyir halindeyken frenleri kilitlenince tekerleklerinden dumanlar çıkan kamyonda soğutma çalışması yapıldı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Mustafa Terzioğlu, kullandığı 34 HJ 4281 plakalı kamyonun ön frenlerinin kilitlendiğini fark etti. Aracıyla bir süre bu şekilde ilerleyen Terzioğlu, tekerleğinden duman çıkması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri, duman çıkan ön tekerlekte soğutma çalışması yaptı.
Bir süre balatalarının soğumasını bekleyen sürücü, aracının tamiri için itfaiye ekibinin refakatinde sanayiye gitti.
- Kıbrıscık'ta piknik alanlarındaki çöpler toplandı
Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangınları önlemek ve ormanı korumak amacıyla kontrol yapıldı.
Kontroller sırasında piknik alanlarındaki vatandaşlara orman yangınları konusunda uyarı yapıldı, yangın çıkmaması için alınması gereken önlemler anlatıldı.
Piknik sonrasında çevrenin temiz tutulması gerektiğini anlatan ekipler, piknik alanlarına atılan çöpleri de topladı.
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