Bolu'da çevreyi kirleten 3 firmaya para cezaları verildi

Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, 3 firmaya çeşitli miktarlarda idari para cezası uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğancı köyü mevkisinde bulunan beyaz et fabrikasının kesimhanesinde yapılan "koku ölçümü" neticesinde Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi gereği firmaya 38 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Aynı fabrikaya, kesimhanenin arıtma tesisi çıkışından temmuz ayında alınan denetim numunelerinin istenilen değerleri sağlamadığı gerekçesiyle 464 bin 580 lira ceza verildiğine değinilen açıklamada, Vakıfgeçitveren köyü mevkisindeki beyaz et fabrikasının atık su arıtma tesisinin çıkışına Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) takıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu hafta atık sularını arıtma sistemine sokmadan dereye bıraktığı için 3 milyon 484 bin 704 lira ceza kesilen tesisle ilgili, temmuz ve ağustosta atık suların yeterince arıtılmadan deşarj edildiğinin SAİS tarafından tespit edilmesi üzerine 929 bin 170 lira ceza uygulandığı aktarıldı.

Aynı firmaya ait kuluçka tesisinin atık su arıtma tesisi çıkışından 26 Temmuz'da alınan numune sonuçlarının olumsuz geldiği gerekçesiyle 464 bin 585 lira idari para cezası verildiği ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu anlatılan açıklamada, daha önce 2 milyon 323 lira 136 lira ceza uygulanarak savcılığa suç duyurusu yapılan Gerede ilçesindeki firma hakkında da denetimlerin devam ettiği ifade edildi.