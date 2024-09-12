Yeniçağa'da Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı açıldı

Çağlar, panayırda yöresel lezzetler, giysi ve el işi ürünlerin yer aldığını belirterek, her yıl eylül ayında düzenlenen panayırın ilkinin bugün yapıldığını, ikincisinin ise 26 Eylül'de gerçekleştirileceğini kaydetti.

Vatandaşların yaz mevsiminde ürettiği ürünleri satarak kışlık ihtiyaçlarını alması için pazar alanında düzenlenen panayırda, ilçeden ve civar illerden gelenler tezgah açtı.

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