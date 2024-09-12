Yeniçağa'da Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı açıldı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı kuruldu.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı kuruldu.
Vatandaşların yaz mevsiminde ürettiği ürünleri satarak kışlık ihtiyaçlarını alması için pazar alanında düzenlenen panayırda, ilçeden ve civar illerden gelenler tezgah açtı.
Gün boyunca devam eden panayır, ilgi gördü.
Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, yıllardır düzenlenen panayırda bölge halkının ürünlerini satma imkanı bulduğunu ifade etti.
Çağlar, panayırda yöresel lezzetler, giysi ve el işi ürünlerin yer aldığını belirterek, her yıl eylül ayında düzenlenen panayırın ilkinin bugün yapıldığını, ikincisinin ise 26 Eylül'de gerçekleştirileceğini kaydetti.
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