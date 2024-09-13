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        Bolu'da "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" başladı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:01 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:05
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        Bolu'da "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" başladı
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı açıldı.

        Tabakhaneler mevkisinde kurulan panayırda, Bolu ve ilçeleri ile 50 ilden gelen esnaf ve köylüler, yıl boyunca yetiştirdikleri ürünlerini satışa sunuyor.

        Kaz eti, köy ekmeği, keş, el işleri gibi ürünlerin yer aldığı etkinlik, 3 gün boyunca açık kalacak.

        Panayırı, Türkiye'nin farklı illerinden 100 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, bölge için önemli ve tarihi bir etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

        Hem bölgenin ekonomik anlamda gelişmesine katkı sunan hem de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamasına imkan sunan panayırın sürdürülmesinin önemine işaret eden Kılıç, "Vatandaşlar ve esnaf, her yıl dört gözle bu panayırı bekliyor. Tarihi değerlerimiz anlamında bunu sürdürmemiz gerekiyor. Buradaki birlikteliği sağlamamız son derece önemli." dedi.

        AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek de etkinliğin bölge için önemine değinerek, "Geleneksel olan bu panayırı yaşatmamız gerekiyor. Bu panayır yıllardır yapılıyor. İnşallah yıllarca da devam eder. Panayırın aynı formatta devam etmesini canıgönülden istiyorum. Fuar gibi bir etkinliğe çevirirsek işin formatı değişebilir. Bu haliyle güzel olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

        Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise yıllardır devam eden etkinliğin en büyük kültürel miraslardan biri olduğunu kaydetti.

        Allar, bu organizasyona son yıllarda esnafın yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Bakliyattan gıdaya, tekstilden beyaz eşyaya, mobilyaya kadar her türlü ürün burada mevcut. Türkiye'nin her yerinden buraya esnafımız geliyor. Yaptığımız tespitlerde her panayırda buraya 100 binin üzerinde ziyaretçi geldiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış gerçekleştirildi.

        Açılışa, Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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