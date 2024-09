Bolu'da "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" başladı

Bolu'nun Gerede ilçesinde Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı açıldı.

Tabakhaneler mevkisinde kurulan panayırda, Bolu ve ilçeleri ile 50 ilden gelen esnaf ve köylüler, yıl boyunca yetiştirdikleri ürünlerini satışa sunuyor.

Kaz eti, köy ekmeği, keş, el işleri gibi ürünlerin yer aldığı etkinlik, 3 gün boyunca açık kalacak.

Panayırı, Türkiye'nin farklı illerinden 100 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, bölge için önemli ve tarihi bir etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Hem bölgenin ekonomik anlamda gelişmesine katkı sunan hem de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamasına imkan sunan panayırın sürdürülmesinin önemine işaret eden Kılıç, "Vatandaşlar ve esnaf, her yıl dört gözle bu panayırı bekliyor. Tarihi değerlerimiz anlamında bunu sürdürmemiz gerekiyor. Buradaki birlikteliği sağlamamız son derece önemli." dedi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise yıllardır devam eden etkinliğin en büyük kültürel miraslardan biri olduğunu kaydetti.

Allar, bu organizasyona son yıllarda esnafın yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Bakliyattan gıdaya, tekstilden beyaz eşyaya, mobilyaya kadar her türlü ürün burada mevcut. Türkiye'nin her yerinden buraya esnafımız geliyor. Yaptığımız tespitlerde her panayırda buraya 100 binin üzerinde ziyaretçi geldiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış gerçekleştirildi.