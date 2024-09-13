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        Bolu'da iki grup arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı

        Bolu'da iki grup arasında çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:09 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:26
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        Bolu'da iki grup arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı
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        Bolu'da iki grup arasında çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        İddiaya göre, Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir inşaatta çalışan işçiler ile bölgeye gelen bir grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, silahla ateş açtı. Kavgada Ömer Faruk A. (23) merminin koluna isabet etmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ömer Faruk A. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri kavgada darp sonucu yaralananları hastaneye, olaya karışanları polis merkezine götürdü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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