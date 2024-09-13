Bolu'da iki grup arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, silahla ateş açtı. Kavgada Ömer Faruk A. (23) merminin koluna isabet etmesi sonucu yaralandı.

İddiaya göre, Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir inşaatta çalışan işçiler ile bölgeye gelen bir grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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