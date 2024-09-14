Bolu'da vatandaşlara helva ikram edildi

Daha sonra esnaf ve vatandaşlara irmik helvası ikram edildi.

Özcan ve belediye ekipleri, Sümer, Tepecik, Sağlık ve Bahçelievler semt pazarlarında vatandaşların Mevlit Kandili'ni kutladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye başkan yardımcıları Süleyman Can, Rasim Özdemir ve Leyla Beykoz ile Bolu Belediyesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel katıldı.

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