Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da vatandaşlara helva ikram edildi

        Bolu Belediyesi tarafından vatandaşlara helva dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 16:29 Güncelleme: 14.09.2024 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da vatandaşlara helva ikram edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu Belediyesi tarafından vatandaşlara helva dağıtıldı.

        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye başkan yardımcıları Süleyman Can, Rasim Özdemir ve Leyla Beykoz ile Bolu Belediyesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel katıldı.

        Özcan ve belediye ekipleri, Sümer, Tepecik, Sağlık ve Bahçelievler semt pazarlarında vatandaşların Mevlit Kandili'ni kutladı.

        Daha sonra esnaf ve vatandaşlara irmik helvası ikram edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        Oyuncak bırakıyorlar... Narin'e geliyorlar!
        Oyuncak bırakıyorlar... Narin'e geliyorlar!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Sigara vergisine enflasyon ayarı
        Sigara vergisine enflasyon ayarı
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        İsrail'in katlettiği Ayşenur'a veda!
        İsrail'in katlettiği Ayşenur'a veda!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Yukarıda fırtına var! Sıcaklıklar hızla düşecek...
        Yukarıda fırtına var! Sıcaklıklar hızla düşecek...
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Çocukların sağlıklı ruhsal gelişimi için ekran maruziyetine dikkat!
        Çocukların sağlıklı ruhsal gelişimi için ekran maruziyetine dikkat!
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü

        Benzer Haberler

        Bolu'daki Gölköy baraj gölünde su seviyesi yüzde 30'un altına düştü
        Bolu'daki Gölköy baraj gölünde su seviyesi yüzde 30'un altına düştü
        Çocuklarda sağlıklı ruhsal gelişim için ekran maruziyetine dikkat edilmeli
        Çocuklarda sağlıklı ruhsal gelişim için ekran maruziyetine dikkat edilmeli
        İşçilerle müteahhit ve beraberindekilerin alacak kavgası; 6 yaralı
        İşçilerle müteahhit ve beraberindekilerin alacak kavgası; 6 yaralı
        Bolu'da iki grup arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı
        Bolu'da iki grup arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı
        Bolu'da "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" başladı
        Bolu'da "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" başladı
        Bolu Valiliğinden kaymakamın makam aracına güvenlik kontrolü yapılmasına il...
        Bolu Valiliğinden kaymakamın makam aracına güvenlik kontrolü yapılmasına il...