Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 11:10 Güncelleme: 15.09.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Bolu-Mudurnu kara yolu Abant sapağında İbrahim A. yönetimindeki 34 BDT 210 plakalı otomobil ile Rıdvan A. yönetimindeki 14 LG 344 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada, hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
        Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında
        Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında
        Türkiye'nin batısı sağanak yağışlı!
        Türkiye'nin batısı sağanak yağışlı!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Asılsız ihbarlar ve yanlış ifadeler kayıtlara geçti
        Asılsız ihbarlar ve yanlış ifadeler kayıtlara geçti
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'
        Talihsiz kaza! Merdiven boşluğuna düştü
        Talihsiz kaza! Merdiven boşluğuna düştü
        "Galatasaray için kara göründü"
        "Galatasaray için kara göründü"
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Bolu'da vatandaşlara helva ikram edildi
        Bolu'da vatandaşlara helva ikram edildi
        Bolu'daki Gölköy baraj gölünde su seviyesi yüzde 30'un altına düştü
        Bolu'daki Gölköy baraj gölünde su seviyesi yüzde 30'un altına düştü
        Çocuklarda sağlıklı ruhsal gelişim için ekran maruziyetine dikkat edilmeli
        Çocuklarda sağlıklı ruhsal gelişim için ekran maruziyetine dikkat edilmeli
        İşçilerle müteahhit ve beraberindekilerin alacak kavgası; 6 yaralı
        İşçilerle müteahhit ve beraberindekilerin alacak kavgası; 6 yaralı
        Bolu'da iki grup arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı
        Bolu'da iki grup arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı
        Bolu'da "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" başladı
        Bolu'da "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" başladı