Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bolu-Mudurnu kara yolu Abant sapağında İbrahim A. yönetimindeki 34 BDT 210 plakalı otomobil ile Rıdvan A. yönetimindeki 14 LG 344 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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