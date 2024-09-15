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        Bolu'da evin bahçesinde yakalanan yıla doğa bırakıldı

        Bolu'da bir evin bahçesinde itfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan doğal yaşam alanına salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 17:17 Güncelleme: 15.09.2024 - 17:17
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        Bolu'da evin bahçesinde yakalanan yıla doğa bırakıldı
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        Bolu'da bir evin bahçesinde itfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan doğal yaşam alanına salındı.

        Kültür Mahallesi Sarıcalar Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde yılan olduğu ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti.

        Eve gelen ekipler, bahçe duvarının kenarındaki yılanı aparat yardımıyla yakalayarak torba içerisine koydu.

        Yılan daha sonra doğal yaşama alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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