Bolu'da "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" sona erdi

Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" sona erdi.

Gerede Belediyesince Tabakhaneler mevkisinde kurulan panayırda, Bolu ve ilçeleri ile 50 ilden gelen esnaf ve köylüler, yıl boyunca yetiştirdikleri ürünlerini satışa sundu.

Kaz eti, köy ekmeği, keş, el işleri, soğan, patates, kıyafet, bakliyat gibi ürünlerin yer aldığı 3 gün süren panayır boyunca eğlence aktiviteleri düzenlendi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AA muhabirine, organizasyonun geçmişinin asırlar öncesine dayandığını belirterek, "Başlangıç tarihi bilinmeyen panayırlarımıza ülkemizin her tarafından alıcı ve satıcılar gelmektedir. Bir evin ihtiyacı olan her şeyi bu panayırda bulabilmeleri mümkündür." ifadesini kullandı.