Bolu'da çıkan örtü yangını söndürüldü
Bolu'da çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bolu'da çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Göynük ilçesine bağlı Yeşilyazı-Çağşak köyleri mevkisinde otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, köylülerin de yardımıyla alevleri ormana sıçramadan söndürdü.
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