Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da yanan alanların ağaçlandırılması için çalışmalar sürüyor

        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 18:36 Güncelleme: 16.09.2024 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da yanan alanların ağaçlandırılması için çalışmalar sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bekirfakılar köyü mevkisinde ağustos ayında çıkan orman yangınında zarar gören alanın yeniden ağaçlandırılması için faaliyetlerini sürdürüyor.

        Ekipler, yanan ağaçların sahadan çıkarılması için işaretleme çalışmalarını zorlu arazi koşullarına rağmen gerçekleştiriyor.

        Bu işlemin ardından bölgede ağaçlandırma çalışmasına başlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        16 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        16 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Kaymakamın makam aracında bomba kontrolü yaptıran İlçe Jandarma Komutanı: T...
        Kaymakamın makam aracında bomba kontrolü yaptıran İlçe Jandarma Komutanı: T...
        Bolu'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bolu'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bolu'da "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" sona erdi
        Bolu'da "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" sona erdi
        Bolu'da evin bahçesinde yakalanan yıla doğa bırakıldı
        Bolu'da evin bahçesinde yakalanan yıla doğa bırakıldı
        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bolu'da vatandaşlara helva ikram edildi
        Bolu'da vatandaşlara helva ikram edildi