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        Yeniçağa'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 09:37 Güncelleme: 17.09.2024 - 09:46
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        Yeniçağa'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kemaller köyünde bir odunlukta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Yeniçağa ve Gerede ilçelerinden itfaiye ekipleri ile Gerede Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın odunlukta hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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