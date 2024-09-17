Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, deplasmanda oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:55 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, deplasmanda oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

        Ligde 5 puan ile 17'nci sırada yer alan kırmızı beyazlı ekibin teknik direktör Ufuk Kahraman gözetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.

        Boluspor, yarın yapacağı antrenmanla sezonun 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

        Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor maçı, Diyarbakır Stadyumu'nda 21 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Konut satışlarında artış
        Konut satışlarında artış
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        Odunluk, alev alev yandı
        Odunluk, alev alev yandı
        Yeniçağa'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü
        Yeniçağa'da odunlukta çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da yanan alanların ağaçlandırılması için çalışmalar sürüyor
        Bolu'da yanan alanların ağaçlandırılması için çalışmalar sürüyor
        Kaymakamın makam aracında bomba kontrolü yaptıran İlçe Jandarma Komutanı: T...
        Kaymakamın makam aracında bomba kontrolü yaptıran İlçe Jandarma Komutanı: T...
        Bolu'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bolu'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bolu'da "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" sona erdi
        Bolu'da "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" sona erdi