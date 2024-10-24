Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 09:37 Güncelleme: 24.10.2024 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

        Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Güzergahta bulunan sis lambaları da sürücülerin görüş mesafesini artırmak için aralıksız çalışıyor.

        Öte yandan Bolu kent merkezinde de sis etkisini gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        Şehit edilen taksi şoförünün babası: Oğlumu sırtından vurmuşlar
        Şehit edilen taksi şoförünün babası: Oğlumu sırtından vurmuşlar
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edildi
        'Kirli eller kırılacak'
        'Kirli eller kırılacak'
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        Korkma!
        Korkma!
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        Yine duran top, yine gol!
        Yine duran top, yine gol!
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
        Harris Trump'ın 'faşist' olduğunu düşünüyor mu?
        Harris Trump'ın 'faşist' olduğunu düşünüyor mu?
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        "Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi"
        "Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi"
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!

        Benzer Haberler

        Bolu'da ormanlık alanda havan topu mermisi bulundu
        Bolu'da ormanlık alanda havan topu mermisi bulundu
        Mantar toplamaya gittikleri ormanda havan topu mermisi buldular
        Mantar toplamaya gittikleri ormanda havan topu mermisi buldular
        Boluspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Boluspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bolu'da ormanda 1000 ağacın kaçak kesildiği iddiasıyla soruşturma
        Bolu'da ormanda 1000 ağacın kaçak kesildiği iddiasıyla soruşturma
        Bolu Dağı'nda yoğun sis
        Bolu Dağı'nda yoğun sis
        Trafikte direksiyonu yerinden çıkarıp ilerledi, o anları sosyal medyada pay...
        Trafikte direksiyonu yerinden çıkarıp ilerledi, o anları sosyal medyada pay...