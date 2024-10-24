Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Kurt ve Albayrak'ın cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki İpek Kurt ve Pınar Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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