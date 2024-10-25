Bolu ve Düzce'de orman ürünleri taşıyan araçlar denetlendi

Müdürlüğün sorumluluk sahasında bulunan Bolu ve Düzce'de, orman emvali yüklü araçların kontrol edildiği vurgulanan açıklamada, uygulamada nakliye teskeresi, elektronik taşıma belgesi ve mamul damgası gibi konuların denetlendiği kaydedildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, koruma kontrol faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğünün 81 ilde eş zamanlı denetim düzenlendiği belirtildi.

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