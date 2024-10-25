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        Bolu ve Düzce'de orman ürünleri taşıyan araçlar denetlendi

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Bolu ve Düzce'de orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:09
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        Bolu ve Düzce'de orman ürünleri taşıyan araçlar denetlendi
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        Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Bolu ve Düzce'de orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, koruma kontrol faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğünün 81 ilde eş zamanlı denetim düzenlendiği belirtildi.

        Müdürlüğün sorumluluk sahasında bulunan Bolu ve Düzce'de, orman emvali yüklü araçların kontrol edildiği vurgulanan açıklamada, uygulamada nakliye teskeresi, elektronik taşıma belgesi ve mamul damgası gibi konuların denetlendiği kaydedildi.

        Açıklamada, araçlardaki orman emvalinin yasal yollardan temin edilip edilmediğinin de kontrol edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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