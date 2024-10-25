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        Türkiye Baja Şampiyonası 3. ayak yarışlarının seremonik startı verildi

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası 3. ayak yarışlarının seremonik startı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 13:37 Güncelleme: 25.10.2024 - 13:41
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        Türkiye Baja Şampiyonası 3. ayak yarışlarının seremonik startı verildi
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        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası 3. ayak yarışlarının seremonik startı verildi.

        TOSFED tarafından Bolu Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen şampiyona için Valilik önünde tören düzenlendi.

        Şampiyonaya katılacak arazi araçları, İzzet Baysal Caddesi'nde renkli görüntülere sahne oldu.

        Seremonik startın verilmesinin ardından 30 araç, tek tek başlangıç noktasından çıkış yaptı.

        Törene, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdür Emrullah Güler, daire amirleri ve sporseverler katıldı.

        Bolu Off-Road Spor Kulübü (BOLOFF) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destek verdiği şampiyonada, gün içinde sıralama etabı olan "İzzet Baysal Etabı" koşulacak.

        Organizasyonun ikinci günü olan 26 Ekim'de 95 kilometrelik "Koru Otel etabı", üçüncü günü olan 27 Ekim'de ise 75 kilometre uzunluğundaki "Bolu" etabı gerçekleştirilecek.

        Şampiyona, 27 Ekim'de Bolu Valiliği önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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