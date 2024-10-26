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        Kapalıçarşı'da edindiği tecrübeyle değerli taşlara ve altına takılarla hayat veriyor

        "Kuyumculuk sektörünün kalbi" olarak nitelendirilen İstanbul'daki tarihi Kapalıçarşı'da çırak olarak başladığı mesleğini Bolu'da sürdüren Rahmi Duman, değerli taşlara ve altına takılarla hayat veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 09:33 Güncelleme: 26.10.2024 - 09:55
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        Kapalıçarşı'da edindiği tecrübeyle değerli taşlara ve altına takılarla hayat veriyor
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        "Kuyumculuk sektörünün kalbi" olarak nitelendirilen İstanbul'daki tarihi Kapalıçarşı'da çırak olarak başladığı mesleğini Bolu'da sürdüren Rahmi Duman, değerli taşlara ve altına takılarla hayat veriyor.

        Kapalıçarşı'da 24 yıl önce altın işlemeciliğini öğrenen 41 yaşındaki Duman, 2 ay önce arkadaşının Bolu'da açtığı iş yerinde çalışmaya başladı.

        Çıraklıktan öğrendiği tekniklerin yanı sıra teknolojik imkanları da kullanan Duman, hayal gücünü yansıttığı göz kamaştırıcı ürünler ortaya çıkarıyor.

        Çeşitli takı tasarımlarının yanı sıra bakım ve onarım işi de yapan Duman, müşterilerin özel tasarım takı taleplerini de karşılıyor.

        - "Akla gelebilecek her türlü tasarımı yapabiliyorum"

        Rahmi Duman, AA muhabirine, çırak olarak başladığı meslekte zamanla kendini geliştirerek usta olduğunu söyledi.

        Duman, 24 yıldır mesleğini severek sürdürdüğünü belirterek, "Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Kapalıçarşı'da yetiştim. Kuyumcu ustalarının yanında çalıştım. Şimdi ise hayal ettiğim her şeyi kendim yapıyorum." dedi.

        Değerli taşlara ve altına takılarla hayat verdiğini dile getiren Duman, akla gelebilecek her türlü tasarımı yapabildiğini anlattı.

        Duman, Bolu ve çevre illerde bulunan kuyumcularla toptan çalışma yaptıklarını, özel siparişler de aldıklarını kaydetti.

        Ürünleri tamamen el işçiliğiyle ürettiğini anlatan Duman, tasarımlarının beğeni topladığını sözlerine ekledi.

        - "Kuyumculukla ilgili A'da Z'ye üretim yapıyoruz"

        Eşinin açtığı kuyumcu dükkanını işleten Seçil Toprak da "Kapalıçarşı ekolü"nü Bolu'ya taşıdıklarını söyledi.

        Kuyumculukla ilgili A'da Z'ye üretim yaptıklarını aktaran Toprak, kadınların vazgeçemeyeceği ürünler tasarladıklarını dile getirdi.

        Toprak, bölgede bulunan kuyumculara da hizmet verdiklerini, mıhlama (değerli taşın altına yerleştirilmesi) için İstanbul'a gönderilecek çalışmaları dükkanlarında yaptıklarını kaydetti.

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