Bolu'da kar yağışı sürüyor

Bu arada beyaz örtüyle kaplanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde oluşan kış manzaraları havadan da görüntülendi.

Karayolları, trafik ve jandarma ekipleri, güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışı nedeniyle tedbirli yola çıkmaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kent merkezinde sabah başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Otoyolun tünel kesiminde de dün akşam saatlerinde başlayan yağış sürüyor.

Bolu kent merkezi ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

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