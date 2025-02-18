Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da kar yağışı sürüyor

        Bolu kent merkezi ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 09:50 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da kar yağışı sürüyor
        ABONE OL

        Bolu kent merkezi ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

        Kent merkezinde sabah başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Otoyolun tünel kesiminde de dün akşam saatlerinde başlayan yağış sürüyor.

        Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri güzergahta karla mücadele çalışması yapıyor.

        Karayolları, trafik ve jandarma ekipleri, güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışı nedeniyle tedbirli yola çıkmaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Bu arada beyaz örtüyle kaplanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde oluşan kış manzaraları havadan da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        Baba ile oğlunu ezerek öldürmüştü! Kahreden rapor!
        Baba ile oğlunu ezerek öldürmüştü! Kahreden rapor!
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Banka devi 2025 altın fiyat tahminini yükseltti
        Banka devi 2025 altın fiyat tahminini yükseltti
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Suudi Arabistan'da ABD-Rusya zirvesi
        Suudi Arabistan'da ABD-Rusya zirvesi
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Adalet çağrısını paylaştılar
        Adalet çağrısını paylaştılar
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları

        Benzer Haberler

        Bolu'da taraftarlar arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
        Bolu'da taraftarlar arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
        Ankaragücü taraftarları molada birbirine girdi jandarmaya havaya ateş açtı...
        Ankaragücü taraftarları molada birbirine girdi jandarmaya havaya ateş açtı...
        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
        Ankaragücü taraftarları molada birbirine girdi jandarmaya havaya ateş açtı
        Ankaragücü taraftarları molada birbirine girdi jandarmaya havaya ateş açtı
        Restorandan hırsızlık kamerada
        Restorandan hırsızlık kamerada
        Gerede Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
        Gerede Gölü'nün yüzeyi buz tuttu