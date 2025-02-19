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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde Emniyet Amirliği tarafından yangın tatbikatı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 13:58 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:02
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        Bolu'dan kısa kısa
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        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde Emniyet Amirliği tarafından yangın tatbikatı düzenlendi.

        İlçe Emniyet Amirliğinin bahçesine Dörtdivan itfaiyesi ile ortaklaşa tatbikat yapıldı.

        Teorik bilgilerin verilmesinin ardından yakılan ateş, emniyet personeli tarafından söndürüldü.

        Tatbikatta, yangında alınacak önlemler ve yangın söndürme taktikleri gösterildi.

        - Bolu'da orman köylülerine 1 milyon 560 bin lira hibe verilecek

        ​Bolu Orman İşletme Müdürlüğünce Gölköy köyündeki üreticilere yönelik 2025 ORKÖY programlarıyla ilgili kredi hak sahibi tespiti ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, 4 ünite 8 adet süt sığırcılığı kredisini hak edecek üreticilerin kura çekimi yapıldı.

        Toplantıda, 1 milyon 560 bin lira değerindeki hibe destekli kredi kullanmaya hak kazananlar belli oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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