Bolu'da taraftarlar arasında çıkan kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı
Bolu'daki dinlenme tesisinde taraftarlar arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Bolu'daki dinlenme tesisinde taraftarlar arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Anadolu Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde, 17 Şubat'ta bir spor kulübünün taraftarları arasında mola esnasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 7 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 12 zanlının, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ. (54), H.T. (46), İ.E.E. (25) ve Y.İ.(21) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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