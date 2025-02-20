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        Abant'ta kar manzarası dronla görüntülendi

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:22 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:36
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        Abant'ta kar manzarası dronla görüntülendi
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        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Bölgede etkili olan yağışla gölün çevresi ve milli parkın etrafındaki dağlarda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

        Abant'a gelenler, güzel manzara eşliğinde yürüyüş yaparak, fotoğraf çektirdi.

        Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, milli parktaki yollar ile otoparklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

        Milli park içindeki gölün donmuş yüzeyi ve çevresinde oluşan kar manzarası havadan görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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