Abant'ta kar manzarası dronla görüntülendi
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Bölgede etkili olan yağışla gölün çevresi ve milli parkın etrafındaki dağlarda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Abant'a gelenler, güzel manzara eşliğinde yürüyüş yaparak, fotoğraf çektirdi.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, milli parktaki yollar ile otoparklarda kar temizleme çalışması yürüttü.
Milli park içindeki gölün donmuş yüzeyi ve çevresinde oluşan kar manzarası havadan görüntülendi.
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