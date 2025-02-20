Abant'ta kar manzarası dronla görüntülendi

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, milli parktaki yollar ile otoparklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Bölgede etkili olan yağışla gölün çevresi ve milli parkın etrafındaki dağlarda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

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