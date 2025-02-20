Bolu için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Bolu ve çevrelerinde beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle uyarı yapıldı.

Bolu Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, meteorolojik verilere göre Bolu ve çevrelerinde yarın saat 12.00'den itibaren kuvvetli kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Kuvvetli kar yağışının 22 Şubat saat 08.00'a kadar etkili olacağına işaret edilen açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre cuma günü öğle saatlerinden itibaren ilimizde kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Kar yağışının 10-20 santimetre olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.