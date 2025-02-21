Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.
D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.
Bölgede dün başlayan kar yağışı, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini artırdı.
Kar kalınlığının 20 santimetreye yaklaştığı bölgede, zaman zaman tipi şeklindeki yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Bölgede önlemlerini yoğunlaştıran kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Güzergahta ring halinde bulunan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Öte yandan Düzce ve Bolu kent merkezlerinde de yoğun kar yağışı görülüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.