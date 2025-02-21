Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

        D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 09:41 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
        ABONE OL

        D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

        Bölgede dün başlayan kar yağışı, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini artırdı.

        Kar kalınlığının 20 santimetreye yaklaştığı bölgede, zaman zaman tipi şeklindeki yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Bölgede önlemlerini yoğunlaştıran kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Güzergahta ring halinde bulunan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Öte yandan Düzce ve Bolu kent merkezlerinde de yoğun kar yağışı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16'da!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16'da!
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        Anderlecht-Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu!
        Anderlecht-Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu!
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Telefonla 440 bin lira dolandırdı
        Telefonla 440 bin lira dolandırdı
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        ABD ile Ukrayna yenilenmiş maden anlaşması üzerinde müzakere ediyor
        ABD ile Ukrayna yenilenmiş maden anlaşması üzerinde müzakere ediyor
        Yarım çalışma başvuruları azaldı
        Yarım çalışma başvuruları azaldı
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler

        Benzer Haberler

        Bolu'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
        Bolu'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
        Bolu'da buzlanan yolda otomobil, fabrikanın bahçesine uçtu
        Bolu'da buzlanan yolda otomobil, fabrikanın bahçesine uçtu
        Bolu'da eğitime 'kar' engeli
        Bolu'da eğitime 'kar' engeli
        Bolu'da eğitime kar engeli
        Bolu'da eğitime kar engeli
        Bolu için kuvvetli kar yağışı uyarısı
        Bolu için kuvvetli kar yağışı uyarısı
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa