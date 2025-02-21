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        Bolu'da müdürün anonsuyla okul bahçesine çıkan öğrenciler öğretmenleriyle kartopu oynadı

        Bolu'da müdürün anonsuyla okul bahçesine çıkan öğrencilerin öğretmenlerle kartopu oynaması kamerayla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:00
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        Bolu'da müdürün anonsuyla okul bahçesine çıkan öğrenciler öğretmenleriyle kartopu oynadı
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        Bolu'da müdürün anonsuyla okul bahçesine çıkan öğrencilerin öğretmenlerle kartopu oynaması kamerayla kaydedildi.

        Gerede Seyit Mithat Dayıoğlu Ortaokulu Müdürü İsmail Doğangün, dün öğrencilere kar sürprizi yaptı.

        Ders saatinde kar yağışının etkili olduğunu gören Doğangün, okulun ses sistemi üzerinden yaptığı anonsla öğrencileri ve öğretmenleri kartopu oynamaya davet etti.

        Doğangün, anonsunda "İyi dersler çocuklar. Camdan dışarıya bakın bakalım. Çok güzel kar yağıyor değil mi? Çıkartayım mı sizi dışarıya kar topu oynamaya? Ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.

        Okul müdürünün çağrısına olumlu cevap veren öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde bahçeye çıkarak kartopu oynadı.

        Bu sırada kamerayla kaydedilen görüntüler, okul yönetimi tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

        Öte yandan Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında bugün için eğitime ara verildiği bildirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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