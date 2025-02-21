Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Gölcük Tabiat Parkı ve Keltepe Kayak Merkezi'nde kar manzarası dronla görüntülendi

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ile Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:59 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gölcük Tabiat Parkı ve Keltepe Kayak Merkezi'nde kar manzarası dronla görüntülendi
        ABONE OL

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ile Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük'te kar yağışı etkili oluyor.

        Yağışın ardından gölün çevresi ve tabiat parkının etrafındaki dağlarda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

        Gölcük'e gelenler, güzel manzara eşliğinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

        Tabiat parkındaki gölün donmuş yüzeyi ve çevresinde oluşan kar manzarası, dronla görüntülendi.

        Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde de kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca 5 yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı kayak merkezinde yağışın ardından kar kalınlığı 7 santimetre ölçüldü.

        Merkezde hava sıcaklığı ise en yüksek sıfırın altında 7, en düşük sıfırın altında 15 derece olarak kaydedildi.

        Öte yandan Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de kar görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Nedir bu vize eziyeti?
        Nedir bu vize eziyeti?
        Yarasalarda insanlara bulaşma riski taşıyan yeni tip koronavirüs keşfedildi
        Yarasalarda insanlara bulaşma riski taşıyan yeni tip koronavirüs keşfedildi
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı

        Benzer Haberler

        Bolu'da hafif kar yağışı (2)
        Bolu'da hafif kar yağışı (2)
        Bolu'da müdürün anonsuyla okul bahçesine çıkan öğrenciler öğretmenleriyle k...
        Bolu'da müdürün anonsuyla okul bahçesine çıkan öğrenciler öğretmenleriyle k...
        Otomobilin arkasına taktığı şambrelle kayak yaptı
        Otomobilin arkasına taktığı şambrelle kayak yaptı
        Bolu'da hafif kar yağışı
        Bolu'da hafif kar yağışı
        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
        Bolu'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
        Bolu'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama