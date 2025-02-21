Gölcük Tabiat Parkı ve Keltepe Kayak Merkezi'nde kar manzarası dronla görüntülendi

Öte yandan Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de kar görüldü.

Merkezde hava sıcaklığı ise en yüksek sıfırın altında 7, en düşük sıfırın altında 15 derece olarak kaydedildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 5 yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı kayak merkezinde yağışın ardından kar kalınlığı 7 santimetre ölçüldü.

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