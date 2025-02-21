Gölcük Tabiat Parkı ve Keltepe Kayak Merkezi'nde kar manzarası dronla görüntülendi
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ile Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ile Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük'te kar yağışı etkili oluyor.
Yağışın ardından gölün çevresi ve tabiat parkının etrafındaki dağlarda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Gölcük'e gelenler, güzel manzara eşliğinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.
Tabiat parkındaki gölün donmuş yüzeyi ve çevresinde oluşan kar manzarası, dronla görüntülendi.
Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde de kar yağışı etkisini gösteriyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca 5 yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı kayak merkezinde yağışın ardından kar kalınlığı 7 santimetre ölçüldü.
Merkezde hava sıcaklığı ise en yüksek sıfırın altında 7, en düşük sıfırın altında 15 derece olarak kaydedildi.
Öte yandan Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de kar görüldü.
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