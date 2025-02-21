Bolu'da odunluktan eve sıçrayan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve de sıçrayan yangını fark eden köy sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bolu Dağı'nda bulunan Elmalık köyünde Ziya Bilir'e ait iki katlı evin bitişiğindeki odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bolu'da çıkan yangında bir odunluk kullanılamaz hale geldi, iki katlı ev zarar gördü.

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