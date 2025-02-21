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        Bolu'da odunluktan eve sıçrayan yangın söndürüldü

        Bolu'da çıkan yangında bir odunluk kullanılamaz hale geldi, iki katlı ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 22:28 Güncelleme: 21.02.2025 - 22:32
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        Bolu'da odunluktan eve sıçrayan yangın söndürüldü
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        Bolu'da çıkan yangında bir odunluk kullanılamaz hale geldi, iki katlı ev zarar gördü.

        Bolu Dağı'nda bulunan Elmalık köyünde Ziya Bilir'e ait iki katlı evin bitişiğindeki odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Eve de sıçrayan yangını fark eden köy sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangında, odunluk kullanılamaz hale geldi, evin bir bölümünde maddi hasar oluştu.

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