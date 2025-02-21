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        Bolu'da tüm kurslarda hafta sonu eğitime ara verildi

        Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kurslarda hafta sonu eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 23:56 Güncelleme: 21.02.2025 - 23:56
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        Bolu'da tüm kurslarda hafta sonu eğitime ara verildi
        ABONE OL

        Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kurslarda hafta sonu eğitime ara verildi.

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

        Aydın, il genelinde destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıtlar sürücü kursları sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezlerinin kurslarında eğitim ve öğretime 22-23 Şubat günleri ara verildiğini duyurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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