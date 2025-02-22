Bolu Valisi Aydın'dan karla mücadele çalışmaları paylaşımı:

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, karla mücadele çalışmalarında 467 araç ve 857 personelin görev aldığını belirterek Anadolu Otoyolu ile ana arterlerde araç trafiğinin akıcı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Vali Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Bolu'yu da kapsayan bölgede, 21 Şubat (dün) saat 12.00 itibarıyla başlayacağı duyurulan kuvvetli kar yağışı uyarısı üzerine yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aydın, paylaşımında, "Çalışmalarda 467 araç ve 857 personel görev almış olup otoyol ve ana arterlerde araç trafiği akışkan şekilde devam etmektedir. Fedakarca çalışan tüm personelimize teşekkür eder, trafikte olan vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz." ifadelerine yer verdi.