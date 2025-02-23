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        Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu

        Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 12:55 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:05
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        Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu
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        Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, yerli ve yabancı tatilciler tarafından "Tabiatın Kalbi" olarak adlandırılan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda ilgi odağı oldu.

        Beş gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından tabiat parkında kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

        Bölgeye gelen tatilciler, yüzeyi buzla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaptı, iskelede fotoğraf çektirdi, kızak ve şambriyellerle kaydı.

        Yetkililer, tatilcileri buz tutan gölün yüzeyine çıkmamaları konusunda uyardı.

        Gölcük Tabiat Parkı'nın karlı manzarası dron ile havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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