Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu

Bölgeye gelen tatilciler, yüzeyi buzla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaptı, iskelede fotoğraf çektirdi, kızak ve şambriyellerle kaydı.

Beş gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından tabiat parkında kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, yerli ve yabancı tatilciler tarafından "Tabiatın Kalbi" olarak adlandırılan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda ilgi odağı oldu.

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