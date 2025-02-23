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        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde tırların makaslaması sonucu ulaşım aksadı

        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde buzlanma nedeniyle iki tırın makaslaması sonucu Ankara istikameti kısa süreliğine kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 22:27 Güncelleme: 23.02.2025 - 22:35
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        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde tırların makaslaması sonucu ulaşım aksadı
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        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde buzlanma nedeniyle iki tırın makaslaması sonucu Ankara istikameti kısa süreliğine kapandı.

        Otoyolun Bolu Dağı viyadükleri Ankara istikametinde buzlanma nedeniyle iki tır makasladı.

        Bu yöndeki ulaşım Kaynaşlı gişelerinden itibaren kısa süreliğine kapatıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri yönlendirildi.

        Tırların kaldırılmasının, bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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