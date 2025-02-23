Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde tırların makaslaması sonucu ulaşım aksadı
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde buzlanma nedeniyle iki tırın makaslaması sonucu Ankara istikameti kısa süreliğine kapandı.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde buzlanma nedeniyle iki tırın makaslaması sonucu Ankara istikameti kısa süreliğine kapandı.
Otoyolun Bolu Dağı viyadükleri Ankara istikametinde buzlanma nedeniyle iki tır makasladı.
Bu yöndeki ulaşım Kaynaşlı gişelerinden itibaren kısa süreliğine kapatıldı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri yönlendirildi.
Tırların kaldırılmasının, bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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