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        Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi tam doluluğa ulaştı

        Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Baraj Gölü tam doluluğa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:40 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:47
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        Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi tam doluluğa ulaştı
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        Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Baraj Gölü tam doluluğa ulaştı.

        DSİ Bolu 53. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve Ekim 2024'te su seviyesi yüzde 19'a kadar düşen barajı besleyen derelerin debisi, eriyen karların etkisiyle arttı.

        Mudurnu ve Abant derelerinde de su seviyesinin yükselmesiyle baraj gölü dolmaya devam etti.

        Yaklaşık 21 milyon metreküp hacme sahip olan gölde su seviyesi yüzde 100 doluluğa ulaştı.

        Bu arada, bölgedeki hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle gölün yüzeyinin bir kısmı buzla kaplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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