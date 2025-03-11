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        Bolu'da çıkan çatı yangını söndürüldü

        Bolu'da çıkan çatı yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:27 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:29
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        Bolu'da çıkan çatı yangını söndürüldü
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        Bolu'da çıkan çatı yangını söndürüldü.

        Merkeze bağlı Okçular köyünün muhtarı Emin Akgül'ün evinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyen köy sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Evin çatısında hasar oluştu.

        Alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen Akgül'e ambulans içinde oksijen tedavisi uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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