Bolu'da çıkan çatı yangını söndürüldü
Bolu'da çıkan çatı yangını söndürüldü.
Bolu'da çıkan çatı yangını söndürüldü.
Merkeze bağlı Okçular köyünün muhtarı Emin Akgül'ün evinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyen köy sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Evin çatısında hasar oluştu.
Alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen Akgül'e ambulans içinde oksijen tedavisi uygulandı.
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