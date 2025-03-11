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        Bolu Belediyesi, mücavir alan dışındaki işletmelere yangın raporunu 1 milyon liraya verecek

        Bolu Belediyesi, mücavir alan dışında kalan yerleşim birimlerindeki işletmelere verilecek itfaiye yangın raporu bedelini 1 milyon lira olarak kararlaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 21:21 Güncelleme: 11.03.2025 - 21:44
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        Bolu Belediyesi, mücavir alan dışındaki işletmelere yangın raporunu 1 milyon liraya verecek
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        Bolu Belediyesi, mücavir alan dışında kalan yerleşim birimlerindeki işletmelere verilecek itfaiye yangın raporu bedelini 1 milyon lira olarak kararlaştırdı.

        Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında yapılan belediye meclisi mart ayı 2. oturumunda görüşülen 2025 gelir tarife cetvelinin itfaiye müdürlüğüyle ilgili sayfasında değişiklik yapılması karara bağlandı.

        Buna göre, belediye mücavir sahası dışında kalan işletmelere verilecek "İtfaiye Yangın Raporu"nun ücretinin 1 milyon lira olarak değiştirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

        AK Parti'li meclis üyesi Nadi Okur, rapor ücretinin 1 milyon lira yapılmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, 10 yataklı işletmeler ile daha yüksek kapasiteli tesislerden aynı ücretin istenmesinin hakkaniyetli olmadığını vurguladı.

        Özcan ise Bolu Belediyesinin yangın yeterlilik belgesi verilmesi konusunda tekel olmadığına değinerek, belediye sınırları içerisinde talep edilmesi halinde gerekeni yapacaklarını anlattı.

        Ancak mücavir saha dışında iş yeri açma ruhsatının başkası tarafından verildiğine işaret eden Özcan, şöyle devam etti:

        "(Grand Kartal Otel) Bir yangın hadisesi yaşadık. Mücavir saha dışında Kartalkaya'da otel bizden yangın uygunluk raporu istiyor, vermiyoruz. Arkadaşlarımız uygun raporu vermediği halde içerde. Burada ruhsatı sen vermemişsin, buralarda herhangi bir tadilat yapılmış mı, haberin olmayacak. Sen burayı denetim yetkisine sahip olmayacaksın. Ondan sonra sen Bolu Belediyesinden hesabını sormaya kalkacaksın. O zaman bizden hesap sorulacaksa, 'biz vermeyiz' demiyoruz. Ücretimizi fazla bulan mücavir saha dışındaki işletmeler gidip diğer belediyelerden talepte bulunabilirler. Bu konuda yasal engel bulunmamaktadır."

        Oturumda ayrıca, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde sahipli hayvanlara hizmet verilmemesi ve Bolu Barosu önerisi doğrultusunda "Kadın Danışma Merkezi" kurulması kararlaştırıldı.

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