Bolu'dan kısa kısa

Yeniçağa Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi, okul sporları halk oyunları müsabakalarında il birincisi oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okul sporları müsabakalarının devam ettiği belirtildi.

Halk oyunları kategorisinde mücadele eden Yeniçağa Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi takımının, performansıyla il birincisi olduğu bildirildi.

Kupalarına bir yenisini daha ekleyen okulun, 2 yıldır Bolu'yu bölge yarışmasında da temsil ettiği kaydedildi.

- Lise öğrencileri ramazan kolisi hazırladı

Yeniçağa Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, ramazan ayı kapsamında sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi.

Öğrenciler, ihtiyaç sahipleri için ramazan kolileri hazırladı.

İlçe halkının da desteğiyle aldıkları yardım malzemelerini kolileyen öğrenciler, yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Yeniçağa Kızılay Temsilciliğine teslim etti.​​​​​​​