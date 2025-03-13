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        Bolu'dan kısa kısa

        Yeniçağa Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi, okul sporları halk oyunları müsabakalarında il birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:19 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:24
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        Bolu'dan kısa kısa
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        Yeniçağa Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi, okul sporları halk oyunları müsabakalarında il birincisi oldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okul sporları müsabakalarının devam ettiği belirtildi.

        Halk oyunları kategorisinde mücadele eden Yeniçağa Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi takımının, performansıyla il birincisi olduğu bildirildi.

        Kupalarına bir yenisini daha ekleyen okulun, 2 yıldır Bolu'yu bölge yarışmasında da temsil ettiği kaydedildi.

        - Lise öğrencileri ramazan kolisi hazırladı

        Yeniçağa Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, ramazan ayı kapsamında sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi.

        Öğrenciler, ihtiyaç sahipleri için ramazan kolileri hazırladı.

        İlçe halkının da desteğiyle aldıkları yardım malzemelerini kolileyen öğrenciler, yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Yeniçağa Kızılay Temsilciliğine teslim etti.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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