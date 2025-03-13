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        Bolu'da İl Su Kurulu toplantısı yapıldı

        Bolu'da İl Su Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:25 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:25
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        Bolu'da İl Su Kurulu toplantısı yapıldı
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        Bolu'da İl Su Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bolu İl Su Kurulunun, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun başkanlığında toplandı.

        Toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yakup Karaaslan'ın su yönetimi konusunda yaptığı bilgilendirmenin ardından "Su Verimliliği Yönetmeliği" ve "Taşkın Yönetimi" konularında sunumlar gerçekleştirildi.

        Toplantıda havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği il planı, içme ve kullanma suyu güvenliği, su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimine yönelik uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararlar ve gelişmeler de görüşüldü.

        Toplantı, 2025 yılında yapılması planlanan çalışmaların sunulmasıyla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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