Bolu'da İl Su Kurulu toplantısı yapıldı
Bolu'da İl Su Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Bolu'da İl Su Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bolu İl Su Kurulunun, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun başkanlığında toplandı.
Toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yakup Karaaslan'ın su yönetimi konusunda yaptığı bilgilendirmenin ardından "Su Verimliliği Yönetmeliği" ve "Taşkın Yönetimi" konularında sunumlar gerçekleştirildi.
Toplantıda havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği il planı, içme ve kullanma suyu güvenliği, su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimine yönelik uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararlar ve gelişmeler de görüşüldü.
Toplantı, 2025 yılında yapılması planlanan çalışmaların sunulmasıyla tamamlandı.
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