Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Bolu'nun Mengen ilçesinde orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Bolu'nun Mengen ilçesinde orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
İlçede bulunan orman ürünleri işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu merkez ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yoğun dumanların ve alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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