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        GÜNCELLEME - Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bolu'nun Mengen ilçesinde orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:06 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:20
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        GÜNCELLEME - Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        İlçe girişindeki Beşler Mahallesi'nde bulunan orman ürünleri işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye il merkezi ve çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yoğun duman ve alevlerin yükseldiği fabrikadaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, bölgeye gelerek inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Aydın, AA muhabirine, fabrikada laminant ve werzalit üretildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 250 dönümlük bir yer burası. Buranın 15 bin metrekare kapalı alana sahip üretim yerinde çatı yangını şeklinde başlıyor. Saat 12.50 civarında ilk ihbar geliyor. Bölge itfaiyeleri, orman teşkilatı burada. Şu aşamada herhangi bir vatandaşımızın can kaybı ya da yaralanması söz konusu değil. Müdahale ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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