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        GÜNCELLEME 2 - Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:41 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:41
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        GÜNCELLEME 2 - Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        İlçe girişindeki Beşler Mahallesi'nde bulunan orman ürünleri işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye il merkezi ve çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yoğun duman ve alevlerin yükseldiği fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı.

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, bölgeye gelerek inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Aydın, AA muhabirine, fabrikada laminant ve werzalit üretildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 250 dönümlük bir yer burası. Buranın 15 bin metrekare kapalı alana sahip üretim yerinde çatı yangını şeklinde başlıyor. Saat 12.50 civarında ilk ihbar geliyor. Bölge itfaiyeleri, orman teşkilatı burada. Şu aşamada herhangi bir vatandaşımızın can kaybı ya da yaralanması söz konusu değil."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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