TFF temsilcisi genel cerrah, hastanedeki iş stresini sahalarda atıyor

Bolu'da 20 yıldır genel cerrahi uzmanlığı yapan Op. Dr. Rıdvan Çakmaz, yoğun iş temposundan arda kalan zamanlarda 2. ve 3. ligdeki futbol müsabakalarında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcisi olarak görev alıyor.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ndeki yoğun tempoda sürdürdüğü görevinin yanı sıra amatör futbol oynayan Çakmaz, çocukluğunda gönül verdiği futbolu hayatı boyunca bırakmadı. Amatör liglerde top koşturan, üniversite eğitiminin ardından da meşin yuvarlağa ilgisi azalmayan Çakmaz, halı saha maçlarının yanı sıra yerel düzeydeki turnuvalarda mücadele etti.

Futbola olan ilgisini profesyonellikle taçlandırmak için çeşitli liglerde TFF temsilciliği görevlerini üstlenen Çakmaz, 2. ve 3. Lig'de sahalarda görev alarak yoğun iş temposu sırasında yüklendiği stresten uzaklaşıyor.

Op. Dr. Rıdvan Çakmaz, AA muhabirine, genel cerrahi uzmanı olmayı kendi seçmesine rağmen stresli bir iş olduğunu zaman geçtikçe daha iyi anladığını dile getirdi.

Özellikle büyük ameliyatlar, ameliyattan sonra hastaların takipleri ve süreçlerin hem hasta için hem kendileri için stresli dönemler olduğunu anlatan Çakmaz, doktorluğun zevkli ve insanı mutlu eden meslek olduğunu ifade etti.

Çakmaz, cerrahlığın, hastaları hemen tedavi etme ve tedavinin sonucunu hızlı görme açısından doktorluk içindeki en sevdiği branş olduğunu, ameliyat sonrasında iyileşen hastaların mutluluğunu görmenin paha biçilemeyeceğini vurguladı.

İnsanların hastalıklar hakkında bilgi sahibi olabilmesi için sosyal medya sayfası da açtığını aktaran Çakmaz, buradan yaptığı çeşitli paylaşımlarda hastalıklardan daha az korkulması ve nasıl korunmak gerektiğini anlattığını kaydetti.

- "Hem meslekten biraz uzaklaşmak hem de stres atma yönetimimiz oldu"

Bu stresli süreçte sağlığını korumak için sporla ilgilendiğine değinen Çakmaz, stresli mesleğin içerisinde sürekli kalındığında kişinin kendi sağlığına da zarar vereceğini söyledi.

Çakmaz, futbolun en büyük hobisi olduğunu dile getirerek, "Hem oynamak, hem izlemek, hem de takip etmek benim için mutluluk verici bir şey. Artık yaşımız gereği azaltmakla beraber hala aktif olarak veteran futbol takımı kurup devam ediyoruz. Şimdi liglerde TFF temsilciliği yapıyorum. Hep futbolun içinde kaldık. Bu hem meslekten biraz uzaklaşmak hem de stres atma yönetimimiz gibi oldu." diye konuştu.