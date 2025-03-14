Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        TFF temsilcisi genel cerrah, hastanedeki iş stresini sahalarda atıyor

        Bolu'da 20 yıldır genel cerrahi uzmanlığı yapan Op. Dr. Rıdvan Çakmaz, yoğun iş temposundan arda kalan zamanlarda 2. ve 3. ligdeki futbol müsabakalarında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcisi olarak görev alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF temsilcisi genel cerrah, hastanedeki iş stresini sahalarda atıyor
        ABONE OL

        Bolu'da 20 yıldır genel cerrahi uzmanlığı yapan Op. Dr. Rıdvan Çakmaz, yoğun iş temposundan arda kalan zamanlarda 2. ve 3. ligdeki futbol müsabakalarında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcisi olarak görev alıyor.

        Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ndeki yoğun tempoda sürdürdüğü görevinin yanı sıra amatör futbol oynayan Çakmaz, çocukluğunda gönül verdiği futbolu hayatı boyunca bırakmadı. Amatör liglerde top koşturan, üniversite eğitiminin ardından da meşin yuvarlağa ilgisi azalmayan Çakmaz, halı saha maçlarının yanı sıra yerel düzeydeki turnuvalarda mücadele etti.

        Futbola olan ilgisini profesyonellikle taçlandırmak için çeşitli liglerde TFF temsilciliği görevlerini üstlenen Çakmaz, 2. ve 3. Lig'de sahalarda görev alarak yoğun iş temposu sırasında yüklendiği stresten uzaklaşıyor.

        Op. Dr. Rıdvan Çakmaz, AA muhabirine, genel cerrahi uzmanı olmayı kendi seçmesine rağmen stresli bir iş olduğunu zaman geçtikçe daha iyi anladığını dile getirdi.

        Özellikle büyük ameliyatlar, ameliyattan sonra hastaların takipleri ve süreçlerin hem hasta için hem kendileri için stresli dönemler olduğunu anlatan Çakmaz, doktorluğun zevkli ve insanı mutlu eden meslek olduğunu ifade etti.

        Çakmaz, cerrahlığın, hastaları hemen tedavi etme ve tedavinin sonucunu hızlı görme açısından doktorluk içindeki en sevdiği branş olduğunu, ameliyat sonrasında iyileşen hastaların mutluluğunu görmenin paha biçilemeyeceğini vurguladı.

        İnsanların hastalıklar hakkında bilgi sahibi olabilmesi için sosyal medya sayfası da açtığını aktaran Çakmaz, buradan yaptığı çeşitli paylaşımlarda hastalıklardan daha az korkulması ve nasıl korunmak gerektiğini anlattığını kaydetti.

        - "Hem meslekten biraz uzaklaşmak hem de stres atma yönetimimiz oldu"

        Bu stresli süreçte sağlığını korumak için sporla ilgilendiğine değinen Çakmaz, stresli mesleğin içerisinde sürekli kalındığında kişinin kendi sağlığına da zarar vereceğini söyledi.

        Çakmaz, futbolun en büyük hobisi olduğunu dile getirerek, "Hem oynamak, hem izlemek, hem de takip etmek benim için mutluluk verici bir şey. Artık yaşımız gereği azaltmakla beraber hala aktif olarak veteran futbol takımı kurup devam ediyoruz. Şimdi liglerde TFF temsilciliği yapıyorum. Hep futbolun içinde kaldık. Bu hem meslekten biraz uzaklaşmak hem de stres atma yönetimimiz gibi oldu." diye konuştu.

        Birçok stresli meslek grubunda çalışan insanların bu durumdan şikayetçi olduğunu belirten Çakmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Stresli meslek sahibi arkadaşlarımıza, mesai saatleri içerisinde yaşadıkları stresleri dışarıda sporla ya da herhangi bir aktiviteyle atmalarını tavsiye ediyorum. Bu, mental açıdan da sağlıkları için çok önemli. Atatürk'ün dediği gibi 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.' Sağlam bir vücut olacak ki kafamız da mental anlamda sağlam olacak. Kimi arkadaşımız kick boks yapıyor, kimi tenis oynuyor, kimi meditasyon yapıyor. Bu bile yeterli. Yeter ki bulunduğunuz ortamdan biraz ayrılıp kafa dağıtmak için hobi edinebilin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...

        Benzer Haberler

        Bolu'da öğrencilere doğa bilinci ve hayvan sevgisi anlatıldı
        Bolu'da öğrencilere doğa bilinci ve hayvan sevgisi anlatıldı
        Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına ilişkin firmadan a...
        Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına ilişkin firmadan a...
        Bolu'da "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başl...
        Bolu'da "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başl...
        52 yaşındaki kadın itfaiyeye kızıp ağaca çıktı, o da kediye ulaşamadı
        52 yaşındaki kadın itfaiyeye kızıp ağaca çıktı, o da kediye ulaşamadı
        Bolu'da kereste fabrikasında yangın (3)
        Bolu'da kereste fabrikasında yangın (3)
        GÜNCELLEME 2 - Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın kont...
        GÜNCELLEME 2 - Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın kont...