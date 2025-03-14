Bolu'da öğrencilere doğa bilinci ve hayvan sevgisi anlatıldı

Eğitimin ardından öğrencilere, hayvan sevgisi ve çevre kirliliğinin verdiği zararları anlatan broşürler ile çeşitli hediyeler verildi.

HAYDİ ekiplerince öğrencilere, çevre bilincinin oluşturulması, doğa ve hayvan sevgisi kazandırılması, çevre kirliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları konularında eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından Yazılar köyündeki öğrencilere yönelik eğitim programı düzenlendi.

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