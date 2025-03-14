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        Bolu'da öğrencilere doğa bilinci ve hayvan sevgisi anlatıldı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, öğrencilere doğa bilinci ve hayvan sevgisi anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:09 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:09
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        Bolu'da öğrencilere doğa bilinci ve hayvan sevgisi anlatıldı
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, öğrencilere doğa bilinci ve hayvan sevgisi anlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından Yazılar köyündeki öğrencilere yönelik eğitim programı düzenlendi.

        HAYDİ ekiplerince öğrencilere, çevre bilincinin oluşturulması, doğa ve hayvan sevgisi kazandırılması, çevre kirliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları konularında eğitim verildi.

        Eğitimin ardından öğrencilere, hayvan sevgisi ve çevre kirliliğinin verdiği zararları anlatan broşürler ile çeşitli hediyeler verildi.

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