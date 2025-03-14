Bolu'da uyuşturucu davası sanıklarına hapis cezası
Bolu'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan 2 sanığa 12 yıl 6 ay ve 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Bolu'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan 2 sanığa 12 yıl 6 ay ve 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ali K. katılmazken, tutuklu sanık Enis D. ve sanık avukatları salonda hazır bulundu.
Son sözü sorulan Enis D, sanık Ali K'nin kendisini yönlendirerek uyuşturucu madde temin ettiğini beyan etti.
Maddi durumunun iyi olduğunu söyleyen Enis D. uyuşturucu satışından gelen kazanca ihtiyacı olmadığını savunarak beraat ve tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Enis D'nin 6 yıl 3 ay hapis ve 62 bin 500 lira para cezasına, Ali K'nin de 12 yıl 6 ay hapis ile 1 milyon 250 bin lira para cezasına çarptırılmasına hükmetti.
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