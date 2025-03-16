Mudurnu'da camiler ve banileri tanıtıldı

Kalaycıoğlu, programın hazırlanmasında emeği geçen okul müdürlerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin kültürel mirasın yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yahya Ateş’in konuşmasıyla başlayan programda, ilçenin anıtsal mimariye sahip camileri ve bu camileri yaptıran baniler hakkında bilgilendirici sunum gerçekleştirildi.

Mudurnu Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Mudurnu'yu Tanıyorum, Mudurnu'yu Seviyorum" projesi kapsamında Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Subaşı, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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