Mudurnu'da camiler ve banileri tanıtıldı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "Mudurnu'nun Camileri ve Banileri" konulu program düzenlendi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "Mudurnu'nun Camileri ve Banileri" konulu program düzenlendi.
Mudurnu Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Mudurnu'yu Tanıyorum, Mudurnu'yu Seviyorum" projesi kapsamında Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Subaşı, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yahya Ateş’in konuşmasıyla başlayan programda, ilçenin anıtsal mimariye sahip camileri ve bu camileri yaptıran baniler hakkında bilgilendirici sunum gerçekleştirildi.
Bölgenin kültürel mirasını manilerle anlatan öğrencilerden oluşan ramazan davulcuları, Mudurnu'nun camilerini konu alan mani atışması da gerçekleştirdi.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf İnce'nin katkılarıyla hazırlanan "Mudurnu Camileri" belgeseli de katılımcılara izletildi.
Kalaycıoğlu, programın hazırlanmasında emeği geçen okul müdürlerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin kültürel mirasın yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
Etkinliğin sonunda, lise öğrencileri Berkay Yılmaz ve Arif Sertoğlu, Mudurnu'yu anlatan manilerini davul eşliğinde seslendirdi.
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