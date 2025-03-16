Göynük Belediyesi iftar programı düzenledi

Göynük Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Ali Oral'ın ev sahipliğinde Hamamönü Meydanı'nda gerçekleştirilen programda çocuklar için yüz boyama, fotoğraf köşesi, mısır ve pamuk şeker ikramları gibi çeşitli aktiviteler yapıldı. Çizgi film karakterleri Tom ve Jerry maskotları da miniklerle buluştu.

Oral, programa katılan herkese teşekkür ederek, "Ramazan ayının bereketini ve huzurunu hep birlikte paylaşacağımız bu iftar sofrasında sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Birlikte oruçlarımızı açarak ramazanın manevi coşkusunu yaşadık." ifadelerini kullandı.

İftar programına, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, CHP Göynük İlçe Başkanı Dilek Şendur, Bolu belediye başkan yardımcıları, Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu, Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.