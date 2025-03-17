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        Bolu kent merkezinde meyve ağaçları çiçek açtı

        Bolu kent merkezindeki meyve ağaçları çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:58 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:58
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        Bolu kent merkezinde meyve ağaçları çiçek açtı
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        Bolu kent merkezindeki meyve ağaçları çiçek açtı.

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından merkezde bulunan bazı meyve ağaçları çiçeklendi.

        Ağaçların rengarenk çiçekleri cadde ve sokaklarda güzel görüntüler oluşturdu.

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