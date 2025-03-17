Bolu kent merkezinde meyve ağaçları çiçek açtı
Bolu kent merkezindeki meyve ağaçları çiçek açtı.
Bolu kent merkezindeki meyve ağaçları çiçek açtı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından merkezde bulunan bazı meyve ağaçları çiçeklendi.
Ağaçların rengarenk çiçekleri cadde ve sokaklarda güzel görüntüler oluşturdu.
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