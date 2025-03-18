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        Sıcak bölgelere göç eden leylekler Bolu'da mola verdi

        Göç yolundaki onlarca leylek, Bolu'nun Göynük ilçesinde mola verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:40 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:42
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        Sıcak bölgelere göç eden leylekler Bolu'da mola verdi
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        Göç yolundaki onlarca leylek, Bolu'nun Göynük ilçesinde mola verdi.

        Baharın habercisi leylekler, göç yolculukları sırasında Göynük ilçesi Karacalar köyü girişindeki bir tarlaya kondu.

        Burada bir süre dinlenen leylekler, daha sonra göçe devam etti.

        Köy girişindeki tarlada dinlenen leylekler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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