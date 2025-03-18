Sıcak bölgelere göç eden leylekler Bolu'da mola verdi
Göç yolundaki onlarca leylek, Bolu'nun Göynük ilçesinde mola verdi.
Göç yolundaki onlarca leylek, Bolu'nun Göynük ilçesinde mola verdi.
Baharın habercisi leylekler, göç yolculukları sırasında Göynük ilçesi Karacalar köyü girişindeki bir tarlaya kondu.
Burada bir süre dinlenen leylekler, daha sonra göçe devam etti.
Köy girişindeki tarlada dinlenen leylekler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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